كتب-عمرو صالح:

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية وذلك بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن خالص تهانيه لقيادة وأعضاء حزب الجبهة الوطنية بمناسبة انعقاد مؤتمره الجماهيري الأول، مشيدًا بما يمثله هذا الحدث من إضافة نوعية إلى المشهد السياسي المصري.

وأكد الوزير فوزي، أن تأسيس حزب جديد في هذه المرحلة يُعبر عن حيوية المجتمع المصري وثراء فكره، ويُجسد الإرادة الوطنية الساعية للتجديد والتطور، مضيفًا أن ميلاد حزب الجبهة الوطنية ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل يعكس استجابة حقيقية لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن ما يميز حزب الجبهة الوطنية هو أنه جاء نتاجاً لجهود قيادات ذات باع طويل في العمل العام، سواء على المستوى البرلماني أو التنفيذي أو السياسي، ما يمنحه قاعدة قوية للانطلاق، يؤهله للقيام بدور فعّال مؤثر في الحياة الحزبية.

وشدد وزير الشئون النيابية على أهمية ترجمة الرؤى السياسية إلى برامج عملية تعالج التحديات المجتمعية بمنهجية واقعية، وتُسهم في إثراء الساحة السياسية من خلال التفاعل البنّاء مع قضايا المواطنين، وتقديم الحلول المستندة إلى الخبرة لا إلى التنظير.

وأوضح أن الحكومة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على تهيئة البيئة المناسبة لنمو العمل الحزبي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الأحزاب السياسية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المشاركة وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

كما أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تولي أهمية كبيرة لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية، مشيرًا إلى أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة لكافة الرؤى والمقترحات التي تخدم الصالح العام، في إطار من الحوار البنّاء والتعاون الوطني.

واختتم الوزير كلمته مؤكدا على أن تأسيس حزب الجبهة الوطنية يُعد خطوة إيجابية في مسار العمل السياسي الوطني، معربًا عن أمله في أن يُسهم الحزب، بقيادته وكوادره، في إثراء الحياة السياسية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتقديم نموذج يحتذى به في الأداء الحزبي المسؤول.

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