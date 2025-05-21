وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية آمن ويكفي 6 أشهر

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025، والتي أُقيمت صباح الأربعاء بمشروع مستقبل مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توسيع الرقعة الزراعية بهدف الوصول إلى إنتاج 6 ملايين طن من القمح خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

وأوضح "فاروق" أن الدولة حريصة على إعلان أسعار عادلة ومجزية للمزارعين تشجعهم على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة منظومة الحصاد وتوريد القمح من مختلف المحافظات، إلى جانب التعاون مع أجهزة الدولة مثل جهاز "مستقبل مصر" لتعزيز هذه الجهود.

وأضاف وزير التموين أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاح المصري من خلال مبادرات فاعلة، كان أبرزها مبادرة "اليوم الواحد" التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي واستمرت حتى شهر رمضان، والتي أسهمت بشكل واضح في استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى استمرار التعاون بين وزارات التموين والزراعة والأوقاف في تنفيذ مشروع "صكوك الأضاحي" وتوفير اللحوم خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" الذي ساعد في توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الزيوت، والقمح، واللحوم، والدواجن، لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

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