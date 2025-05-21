السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع الدلتا الجديدة يمتد على مساحة تتراوح بين 2 و2.5 مليون فدان، مؤكدًا أن هذه المساحة ستوفر فرصًا لتوطين نحو مليوني أسرة، وهو ما يعادل عدد سكان 3 محافظات، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تخطيط متكامل لهذه المناطق لتصبح مراكز عمرانية متكاملة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية الصناعية: محافظة البحيرة فيها 700 أو 800 ألف فدان، أكبر محافظة عندنا، بتتكلم في 2.2 مليون، يعني لو اتعمل هنا عمران أنت بتتكلم في 3 محافظات على الأقل، يعني بتتكلم في توطين وتسكين 2 مليون أسرة ودا استثمارات تانية سواء للقطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري بس بنموذج مختلف.

وأوضح: عايز أقولكم إن الميكنة الزراعية علشان تيجي تعمل يعني حصاد لمليون فدان، أنتوا عارفين المكن المطلوب قد إيه للحصاد دا؟ عارفين المكن دا قد إيه لمليون فدان هنا مش بس على قد اللي موجود في الدولة المصرية كلها، ولو أنت بتعمل حصاد في فترة زمنية قليلة طب بس الحصاد، لما تيجي تزرع فأنت عايز ميكنة زراعية بلا مبالغة بعشرات المليارات من الجنيهات، وطبعا هيكون فيه تشغيل، والتشغيل للناس اللي بتشغل المعدات دي وتعمل إصلاح وصيانة لها أنت بتعمل حياة تانية.

وأشار: أوعى تفتكروا إن إضافة 2 مليون فدان دول أمر بسيط دا أمر ينتج عنه تشغيل يعني ملايين وحياة لملايين فنحط إيدينا كلنا في إيد بعض، طب حتى حفر الآبار، لما تيجي تزرع عايز تعمل 600 ألف فدان وأبار في حتة معينة، عايز تعملوا في قد إيه، البير ياخد 10 أو 15 يوم وأقصى حاجة بالمكن البسيط شهرين تلاتة، طب البير بيعمل 100 فدان، يعني لو عايز هحتاج 6 آلاف بير وهحتاج مكن لحفرهم في قد إيه سنة ولا إثنين ولا عشرة، عايز تدخل دا أمتى عايز تدخل الـ600 ألف فدان أمتى.

وتابع: بتكلم الكلام دا ليه؟ بوريكم حجم النجاح يعني، لا بوريكم إننا بنحاول كلنا نعمل حاجة عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية والاستفادة من كل نقطة مياه موجودة سواء كانت أبار أو مياه معالجة أو مياه النهر، والفرص اللي بيتقال عليها دي فرص عمل أخرى.

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