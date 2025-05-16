الزراعة: إقامة مصنع كوري للقاحات البيطرية بطاقة 200 مليون جرعة سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد من إحدى كبرى الشركات الكورية المتخصصة في إنتاج وصناعة اللقاحات البيطرية، فرص الاستثمار في مجال تصنيع لقاحات الدواجن في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن القيادة السياسية حريصة على دعم الشركات الجادة التي تسعى إلى تنفيذ استثمارات حقيقية تلبي احتياجات السوق المحلي، وتفتح آفاقًا للتصدير.

وأشار إلى أن الدولة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاع الزراعي ومجالاته المرتبطة، موضحًا أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وأوضح فاروق أن قطاع الزراعة مليء بالفرص الواعدة، خاصة في مجالات الدواجن وإنتاج اللقاحات البيطرية، لما لها من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني.

وشدد على أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب ضمان مطابقة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الشركة الكورية سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية بطاقة إنتاجية كبيرة، ما يعزز فرص التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة وأفريقيا، ويجعل من مصر مركزًا رئيسيًا لصناعة اللقاحات البيطرية في المنطقة.

من جانبها، استعرضت الشركة الكورية خبراتها الممتدة لأكثر من 50 عامًا في إنتاج اللقاحات البيطرية، حيث تنتج حاليًا نحو 85 منتجًا تغطي احتياجات الماشية والدواجن، معربة عن تطلعها لتوسيع استثماراتها في مصر بإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جرعة سنويًا، مشيدة بإمكانات مصر في هذا المجال، خاصة في إنتاج البيض المخصب الخالي من مسببات الأمراض.

وأبدى مسئولو الشركة استعدادهم للتعاون مع المعاهد البحثية المصرية ذات الخبرة، لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، وتبادل الخبرات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

ووجه وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالتنسيق مع الشركة الكورية لبحث آليات التعاون، وتذليل أي عقبات أمام المشروع، دعماً لجهود الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.

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