أحمد امبابي رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف"

كتب- عمرو صالح:

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين أحمد نصر السيد امبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا لأحمد الطاهري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

ويأتي قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت "الوطنية للصحافة" حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها في تقديم محتوى مهني يعكس تطلعات المجتمع.

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