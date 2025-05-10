وفاة زوجة الإعلامي محمد شردي والجنازة ظهر اليوم

كتب- محمد نصار:

توفيت اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، زوجة الإعلامي محمد شردي.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر مباشرة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ويُقام العزاء غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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