نشرة التوك شو| الحكم في قضية طفل دمنهور.. وتفاصيل انفجار خط غاز بأكتوبر

(مصراوي)

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، وذلك من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها وهي كالآتي:

متحدث البترول يكشف تفاصيل انفجار خط غاز بـ ٦ أكتوبر

كشف المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل انفجار خط غاز بطريق الواحات بمنطقة ٦أكتوبر، مبينا أن حادث الواحات وقع نتيجة قيام شركة مقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة الغاز الطبيعي. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

هل الصلاة دون خشوع وتركيز صحيحة؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة التي يؤديها الإنسان وفيها شيء من الغفلة أو عدم التركيز الكامل تُعد صحيحة إذا توفرت فيها الأركان والشروط، ولا يُطالب صاحبها بإعادتها، مشيرًا إلى أن الصحة في العبادات تعني سقوط الفرض عن الإنسان. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

محامى طفل دمنهور: المحكمة أضافت مواد جديدة قد ترفع عقوبة المتهم للإعدام

أعرب عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، عن ارتياحه الكبير لما وصفه بـ انتصار العدالة ورد الاعتبار للطفل وأسرته، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأضافت مواد اتهام جديدة من قانون الطفل قد ترفع العقوبة إلى الإعدام، بدلاً من الاكتفاء بعقوبة السجن المشدد فقط. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

محمود فوزي يكشف مهام وزير الشئون النيابية داخل البرلمان

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ وزير الشؤون النيابية ينسق مع مجلس النواب في كل شيء، مثل جدول الأعمال ومشروعات القوانين وكيفية استجابة الحكومة للأدوات الرقابية، وهي اختصاصات متشعبة وليست هينة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

وزير الشؤون النيابية: حرية الرأي مكفولة تحت قبة البرلمان والتجاوز مرفوض

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الأغلبية النيابية لحزب مستقبل وطن تساند سياسات الدولة، وخطها السياسي مؤيد لسياسات الدولة، إلا أن ذلك لا يمنعها أبدا من إبداء الملاحظات الموضوعية في كل وقت سواء في التشريع أو أدوات الرقابة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).