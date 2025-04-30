محمود فوزي يكشف مهام وزير الشئون النيابية داخل البرلمان

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ وزير الشؤون النيابية ينسق مع مجلس النواب في كل شيء، مثل جدول الأعمال ومشروعات القوانين وكيفية استجابة الحكومة للأدوات الرقابية، وهي اختصاصات متشعبة وليست هينة.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ طلب الإحاطة يوجه من عضو مجلس النواب إلى وزير في حدود اختصاصته، والوزير يناقش هذا الطلب في اللجنة المعنية بحضوره ومعه المختصين، مشيرًا، إلى أن وجود وزير المجالس النيابية لا يغني عن وجود الوزير المختص، وبخاصة في مباشرة الأدوات الرقابية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "بالمناسبة، لدينا لائحة من أعرق اللوائح في البرلمانات، لأنها أخذت بنظام تقنين السوابق البرلمانية".