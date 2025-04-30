متحدث البترول يكشف تفاصيل انفجار خط غاز بـ ٦ أكتوبر

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل انفجار خط غاز بطريق الواحات بمنطقة ٦أكتوبر، مبينا أن حادث الواحات وقع نتيجة قيام شركة مقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامى أسامة كمال،أنه تم عودة خط الغاز الذى انفجر اليوم للعمل خلال ٢٤ساعة، مبينا أن السيطرة على حريق خط الغاز استغرق أقل من ساعة ونصف.

وتابع:"فعلنا بروتوكول التعامل مع حادث انفجار خط الغاز فورا، مؤكدا أن خط الغاز الذى شهد الحادث اليوم يحظى بعناية فائقة نظرا لمرروه بمنطقة سكنية".

وأشار إلى أن من يرغب في البناء يجب عليه التنسيق مع شركات الغاز قبل أو عملية حفر، مؤكدا أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث كسر الخط الرئيسى على طريق الواحات وكلف بسرعة فصل تعويضات للضحايا.

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