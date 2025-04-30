وزير الشؤون النيابية: حريه الرأي مكفولة تحت قبة البرلمان والتجاوز مرفوض

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الأغلبية النيابية لحزب مستقبل وطن تساند سياسات الدولة، وخطها السياسي مؤيد لسياسات الدولة، إلا أن ذلك لا يمنعها أبدا من إبداء الملاحظات الموضوعية في كل وقت سواء في التشريع أو أدوات الرقابة.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الموضوعية مطلوبة، فالتأييد لا يعني استمرار الدعم حتى في ظل وجود ملحوظات، مشددًا، على أن الأغلبية النيابية تحرص على أن تقول الملحوظات بشكل حريص على كل الأطراف.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أهم ما يميز الحصانة البرلمانية عن غيرها، أن للنائب الحق أن يقول رأيه تحت قبة البرلمان ولجانه في منتهى الحرية، وهذا جوهر العمل البرلماني، ومن ثم، يجب احترام حرية الرأي والتعبير، وبخاصة تحت القبة وفي لجان البرلمان، وذلك في معرض حديثه عن الآراء المعارضة لدى بعض النواب.

وواصل: "لدينا من السعة والإدراك والإيمان بحرية الرأي والتعبير والدستور أن نقبل النقد، ولكن لائحة مجلس النواب حددت ما لا يعتبر نقدا مباحا، فالمواطن أو النائب له توجهاته السياسية التي يتم احترامها، ولكن إذا خرجت حرية الرأي والتعبير عن إهانة لمؤسسات الدولة أو استخدام بعض الألفاظ فإن هذا لا يكون مقبولا، ويدير الجلسة ويضبطها رئيس المجلس، والقرارات في القاعة تتخذ بالأغلبية".

‏

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد صرف منحة عيد العمال

بعد حضور الرئيس عقد قرانها.. ابنة الشهيد مالك مهران تكشف التفاصيل (فيديو)

الحكومة: افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة العام الدراسي المقبل

20 صورة ترصد حالة الطقس بالقاهرة وسط ترقب "العواصف الترابية"