مدبولي يثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من 2025

(أ ش أ):

ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وإنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025، موجهًا باستمرار دورها الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل عدة مجالات مهمة لجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لظروف كل حالة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور حسام المصري.

من جانبه..قال الدكتور حسام المصري - خلال التقرير - "إن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين، وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لـ3484 استغاثة طبية عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة".

وأضاف "أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 634 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس الوزراء، كما عملت اللجنة خلال الربع الأول من 2025 على توفير الإجراءات الطبية لـ147 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، بالإضافةً إلى قيامها بإصدار 146 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

وتابع أنه تم أيضًا إصدار 141 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 480 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، منوهًا بأنه في إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ200 حالة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 13380 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال الربع الأول من 2025 لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت ‌عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب، ‌واستئصال وعلاج الأورام، ‌وأمراض وعمليات زراعة الكبد، ‌وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال والقلب للأطفال، ‌والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات - في تقريره - أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول لعام 2025، موضحًا أن ‌رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات، حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

كما تهتم اللجنة بالملف الخاص ‌بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا؛ حيث شاركت اللجنة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية.

وفي السياق، أشار الدكتور حسام المصري - في تقريره - إلى الملفات الخاصة بتدخلات طبية مُعينة ومنها: زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الأجهزة التعويضية وعمليات الجاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس الوزراء لتلك الحالات بعد رصدها ودراستها.

وقال "إن اللجنة الطبية تتعامل باهتمام مع ملف نقص بعض الأدوية، حيث أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، تم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية، وإرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف "أنه تم استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة"، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأشار إلى حِرص اللجنة على إنشاء آليات للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة؛ لتعزيز آليات التنسيق فيما يخص الحالات المرضية، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بملف التوعية الطبية.

ولفت إلى أن اللجنة كثفت المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على تطبيق "فيسبوك"، كما أطلقت حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح يتم نشرها بشكل دوري.

وفي ختام التقرير، استعرض الدكتور حسام المصري عددًا من نماذج استجابات اللجنة خلال الربع الأول من 2025 في محافظات مختلفة، وقد تضمنت تلك الاستجابات إجراء عمليات جراحية، وتوفير دعامات عالية التكلفة، وتركيب أطراف صناعية، وتوفير أدوية وغيرها من التدخلات العاجلة.