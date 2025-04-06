السكة الحديد: إعادة تشغيل قطاري تالجو بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة 11 أبريل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل قطاري (2027/2026) تالجو - القاهرة/ الإسكندرية والعكس، اعتبارًا من الجمعة 11/4/2025 والذي تم إيقافهم من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً.

كما تقرر تشغيل قطار 2026 ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءً.

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