إعلان

السكة الحديد: إعادة تشغيل قطاري تالجو بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة 11 أبريل

03:44 م الأحد 06 أبريل 2025

سكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل قطاري (2027/2026) تالجو - القاهرة/ الإسكندرية والعكس، اعتبارًا من الجمعة 11/4/2025 والذي تم إيقافهم من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً.

كما تقرر تشغيل قطار 2026 ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءً.

اقرأ أيضًا:

خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق

لائحة غرامات السكة الحديد.. 420 جنيهًا على نقل الحيوانات الأليفة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر إعادة تشغيل قطاري تالجو خط القاهرة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق