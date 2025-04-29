الأرصاد تحذر: لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة.. والتزموا بهذه النصائح (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة وغير مستقرة تشهدها البلاد غدًا الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، ومصحوب بكتل هوائية جافة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير، إن البلاد ستشهد نشاطًا قويًا للرياح، تتراوح سرعاته ما بين 40 إلى 60 كم/س، وقد تصل في بعض المناطق إلى ما بين 70 و80 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، قد تقل عن 1000 متر، وقد تصل الحالة إلى حد العاصفة.

وأضافت أن محافظة مطروح وبعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البَرَد.

ونصحت "غانم" المواطنين بعدم الخروج من المنزل غدًا إلا للضرورة، مع ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل آثار الأتربة، والقيادة بحذر، خاصة على الطرق الصحراوية، وتجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو الأعمدة المتهالكة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع غدًا بنحو 5 درجات مئوية مقارنة باليوم، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة، على أن تعود الأجواء للاستقرار بداية من يوم الخميس.

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