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الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين

04:35 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء في قصر الاتحادية، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الاتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، واختُتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي استعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات.

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الرئيس السيسي الرئيس جواو لورينسو الاتحاد الإفريقي
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