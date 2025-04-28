محمود فوزي : ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر

كتب- نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، التهنئة إلى النواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدًا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة، مشيرًا إلى أن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنها لم تكن لديها تلك النزعة، وآثرت التكامل بين المؤسسات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية جاء من خلفية شديدة التخصص، لافتًا إلى أن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر.