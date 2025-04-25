متى يتم استئصال الطحال؟.. حسام موافي يوضح

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من استئصال الطحال في حالات تضخمه دون التأكد من السبب الحقيقي وراء هذا التضخم، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى كارثة طبية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطحال قد يتضخم ليقوم بدور بديل عن نخاع العظم عند تعرضه للتليف، قائلاً: في الحالة دي، الطحال بيبقى هو المنقذ، وبيبدأ يصنع الدم بدلاً من نخاع العظم.

وأكد موافي ضرورة إجراء تحليل لنخاع العظم لأي مريض يعاني من تضخم الطحال قبل اتخاذ قرار الاستئصال، لأن الطحال قد يكون هو من يعوض نقص إنتاج الدم.

كما أشار إلى أن بعض حالات تضخم الطحال ترتبط بأمراض الكبد مثل التليف الناتج عن فيروسي سي أو بي، وفي هذه الحالات لا يكون للطحال علاقة مباشرة بالأنيميا.

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