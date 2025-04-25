ذكرى تحرير سيناء.. نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من العريش

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يستعد التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، لنقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

يحضر شعائر صلاة الجمعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب، مدير الأمن واللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الشيخ فتحي عبدالمنعم خليف.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "الأرض المباركة"، على أن تناقش الخطبة الثانية "خطورة التحرش".

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