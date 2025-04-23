نشرة التوك شو| تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء.. ولميس تعلق على تحسن أداء الاقتصاد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل، مبينة أنه توقع أن يسجل النمو نسبة 3.8% في عام الجاري، و4.3% في العام المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بدءا من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025، مبينا أن هذه هي مرحلة المد الثالثة طبقا لقانون التصالح ٢٠٢٣ المادة ١٨٧ الذي يسمح بتمديد المهلة لمدة ٦شهور

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية شهدت خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر البيض بنسبة تقارب 40%، بينما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 20% و23%.

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استئذان المرأة لزوجها عند رغبتها في أداء فريضة الحج

في استجابة إنسانية سريعة، تحركت مشيخة الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات لدعم الشيخ محمد حسن، الطالب الكفيف الذي أمّ المصلين في صلاة التراويح بجامع الأزهر، ووالدته ثريا محمد، بعد ظهورهما في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC