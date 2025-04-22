التنمية المحلية تكشف تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بدءا من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025، مبينا أن هذه هي مرحلة المد الثالثة طبقا لقانون التصالح ٢٠٢٣ المادة ١٨٧ الذي يسمح بتمديد المهلة لمدة ٦شهور .

وأكد خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "الحياة اليوم "، المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا القرار يعطي مزيدا من الوقت للأهالي فى المحافظات والأحياء للتقديم على التصالح.

وأشار إلى أنه يتيح التقديم من خلال المراكز التكنولوجية للتيسر على المواطنين، موضحا أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.

وتابع: التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية.

وأوضح أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

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