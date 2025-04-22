بعد ظهور تليفزيوني.. "الأزهر" يستجيب للإمام الكفيف

كتبت- داليا الظنيني:

في استجابة إنسانية سريعة، تحركت مشيخة الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات لدعم الشيخ محمد حسن، الطالب الكفيف الذي أمّ المصلين في صلاة التراويح بجامع الأزهر، ووالدته ثريا محمد، بعد ظهورهما في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC.

وخلال الحلقة، أثارت دموع ثريا تعاطف الجمهور، وهي تروي رحلة ابنها وتتمنى لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأداء العمرة، وبناء مستقبل أبنائها الثلاثة المكفوفين.

وتفاعل مكتب الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات ومستشارة شيخ الأزهر، بسرعة مع البرنامج للتواصل مع الأسرة.

وفي مداخلة هاتفية لاحقة، أعلنت ثريا أنها تلقت دعوة للقاء خاص مع الدكتورة سحر نصر لمناقشة احتياجاتهم، بالإضافة إلى ترتيب لقاء مع الإمام الأكبر، الذي أبدى اهتمامًا خاصًا بحالة الشيخ محمد.

يُذكر أن محمد تألق كأول إمام كفيف يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر خلال رمضان الماضي.