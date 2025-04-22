رئيس شعبة الدواجن يحذر من تراجع سعر البيض.. لماذا؟

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية شهدت خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر البيض بنسبة تقارب 40%، بينما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 20% و23%.

وأضاف السيد، خلال تصريحات ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذا الانخفاض جاء بعد أزمة حادة ضربت قطاع الإنتاج الداجني خلال عامي 2022 و2023، أدت إلى خروج عدد كبير من المنتجين من السوق بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف، ونقص اللقاحات، وصعوبات الاستيراد، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الأزمات العالمية.

وذكر أنه رغم الترحيب الشعبي بانخفاض الأسعار، فإن القلق يُخيّم على مجتمع المنتجين الذين يواجهون الآن خطر الخسائر المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأمصال واللقاحات البيطرية التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا غير مسبوق، ما قد يهدد بخروج المزيد من المربين من السوق إذا استمرت الأسعار المتراجعة دون دعم حكومي مباشر.

وأوضح أن وزارة الزراعة اتخذت عدة خطوات لدعم القطاع، من بينها توفير كميات إضافية من اللقاحات، وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين، وهو ما ساهم نسبيًا في استقرار السوق.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على توازن السوق لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتفادي الاعتماد على الاستيراد مستقبلًا، محذرًا من استمرار انخفاض أسعار البيض وخروج المنتجين من السوق.

ولفت إلى أن جزءًا من انخفاض الأسعار يرجع إلى تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك البروتين الحيواني، في حين يتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما قد يسهم في تعديل الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة.

وتابع: إن مستقبل القطاع الداجني في مصر يعتمد على تحقيق توازن بين حماية المستهلك ودعم المنتج، وهو ما يتطلب تدخلات مدروسة وسريعة من الحكومة لضمان استدامة أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه المنتجين حاليًا هي أسعار اللقاحات البيطرية، حيث ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، محذرًا من اللجوء إلى شركات "تحت بير السلم".

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