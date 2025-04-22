إعلان

ثوابت عقيدتنا.. السيسي: اللغة العربية لغة "القرآن" ويجب ألا نتركها

09:46 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الرئيس السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، وأنه لا يمكن لأحد المساس بالثوابت لأنها عقيدتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية، اليوم الثلاثاء: "الناس ترى أن اللغة العربية ليست لغة العصر، وإنما لغات أخرى هي لغة العصر والمعرفة"، متابعا: "نرى أن الكثير من الأولاد لا يريدون التحدث بالعربية، ولا مانع من تعلم اللغات الأخرى في المدارس، لكن يجب ألا نترك لغة القرآن".

واختتم الرئيس السيسي حديثه للأئمة الجدد: ربنا يوفقكم جميعًا، ويبارك جهودكم وجهودنا، ويجعلنا دائمًا في خدمة الحق والخير والإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللغة العربية السيسي تخريج الأئمة الأوقاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان