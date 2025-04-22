ثوابت عقيدتنا.. السيسي: اللغة العربية لغة "القرآن" ويجب ألا نتركها

كتب- محمد أبو بكر:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، وأنه لا يمكن لأحد المساس بالثوابت لأنها عقيدتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية، اليوم الثلاثاء: "الناس ترى أن اللغة العربية ليست لغة العصر، وإنما لغات أخرى هي لغة العصر والمعرفة"، متابعا: "نرى أن الكثير من الأولاد لا يريدون التحدث بالعربية، ولا مانع من تعلم اللغات الأخرى في المدارس، لكن يجب ألا نترك لغة القرآن".

واختتم الرئيس السيسي حديثه للأئمة الجدد: ربنا يوفقكم جميعًا، ويبارك جهودكم وجهودنا، ويجعلنا دائمًا في خدمة الحق والخير والإنسانية.