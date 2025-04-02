تحذير من الإفراط في تناول الحلويات.. هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للمواطنين

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في تناول الحلويات، نظراً لاحتوائها على نسب عالية من السكريات والدهون.

وقدمت الهيئة في منشور توعوي، مجموعة من الإرشادات للحفاظ على الصحة خلال العيد، من أبرزها:

-تناول الكحك والبسكويت باعتدال (قطعتين أو ثلاثة في اليوم على سبيل المثال) حتى لا يرتفع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة مما قد يسبب الشعور برغبة في تناول المزيد من السكريات، مما يؤثر بالسلب على الصحة العامة.

-الحرص على تناول الخضروات والفاكهة التي تساعد على الشعور بالشبع وتُغني عن تناول كميات كبيرة من الكحك وغيره من الحلويات. كما يمكن استخدام أطباق تقديم أصغر لتتجنب الإفراط في السكريات والأطعمة غير الصحية.

-التأكد من تناول كميات كافية من المياه.

-فيما يتعلق بمرضى السكر، يجب الحرص على قياس مستوى السكر بالدم بانتظام والمتابعة مع الطبيب المختص لضبط جرعات أدوية السكر التي يجب أن يتناولها المريض يوميا بعد انتهاء فترة الصيام.

-الحرص على ممارسة أي نشاط بدني –كالمشي- مما يساعد في ضبط مستوى السكر بالدم وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

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