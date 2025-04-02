عضو بحزب الوعي: وثيقة سند مصر تُمثل نموذجًا متقدمًا للمعارضة البناءة



كتب-عمرو صالح:

أكد المستشار علي فايز، عضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أن وثيقة سند مصر، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، تجسد موقف الحزب الثابت في دعم الدولة المصرية، وترسّخ رؤيته القائمة على المسؤولية الوطنية والوعي السياسي الناضج.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن الحزب يحمل في طياته روحا وطنية جامعة، ويعكس وعيا بضرورة الاصطفاف في لحظة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يستوجب وحدة الصف وتكاتف الجهود.

وأكد أن الوثيقة تمثل نموذجا متقدماً للمعارضة البناءة والدعم المسؤول، بعيدا عن الصراع والتبعية، إذ تستند إلى المصالح الوطنية العليا وتؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وقت الأزمات، وهو ما يرسّخ لمفهوم الوطنية التي تتجاوز الخلافات السياسية.

وأضاف أن محاور الوثيقة جاءت معبّرة عن الثوابت الوطنية، من دعم الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات، إلى الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تأكيد دور الشعب المصري كقلب نابض للوطن و سياج يحميه.

واختتم عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتأكيد على أن الدعوة إلى الالتحام الشعبي والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمدنية دون إقصاء، تمنح الوثيقة قوة إضافية، وتجعلها إطارا شاملا يعبر عن وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.