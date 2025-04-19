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ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

04:00 ص السبت 19 أبريل 2025

طقس حار

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على مدار الأسبوع المقبل، وأجواء حارة على معظم الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة منها نشاط لحركة الرياح.

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