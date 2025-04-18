المنزلية والتجارية.. أسعار أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بتحديد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمنازل والمنشآت، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1287 لسنة 2025، بشأن تعديل أسعار بيع الأسطوانات.

وتضمن القرار تحديد سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين بقيمة 200 جنيه تسليمًا من أرض المستودع، على أن يتم بيعها للمستهلك خارج المستودع – لأقصى مسافة – بسعر 210 جنيهات شاملة خدمة التوصيل.

أما الأسطوانة التجارية، فتم تحديد سعر بيعها من أرض المستودع بقيمة 400 جنيه، فيما تُباع خارج المستودع لأقصى مسافة بسعر 420 جنيهًا، شاملاً خدمة التوصيل للمحال والمنشآت.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومنع أي تلاعب أو بيع في السوق السوداء.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في أسعار بيع الأسطوانات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال التواصل على الأرقام:

33465048 / 33465046.

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