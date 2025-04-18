نقيب الأشراف يهنئ د. شوقي علام بتعيينه عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، بصدور قرار بتعيينه عميدًا للمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالعجوزة.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الدكتور شوقي علام، بذل جهودا حثيثة على مدار أكثر من عشر سنوات خلال توليه منصب مفتي الجمهورية، ولعبت دار الإفتاء خلال تلك الفترة دورًا مهمًا وفعالًا في نشر قيم الوعي والوسطية، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه الخير جزاء على ما قدمه لخدمة دينه ووطنه.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الدكتور شوقي علام هو أحد أبرز الرموز العلمية والدعوية في مصر والعالم الإسلامي، وله بصمات واضحة في تطوير الخطاب الديني وترسيخ المنهج الوسطي المعتدل، ما سيكون له بالغ الأثر على معهد الدراسات الإسلامية الذي سيتحول في عهده إلى أحد مراكز الإشعاع التي تخرج أجيالا قادرة على نشر سماحة الإسلام الوسطي.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الدكتور شوقي علام في مهمته الجديدة وأن يبارك جهوده ويسدد خطاه في خدمة الدين والوطن.

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