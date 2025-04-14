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تحذير من تداخلات بعض الأدوية وصبغات الفحص الطبي: قد تؤدي لفشل كلوي

02:04 م الإثنين 14 أبريل 2025

الكليتين

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا من التداخلات الدوائية بين بعض الأدوية وصبغات الفحص الطبي.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية التي تؤثر على وظائف الكلى، من الممكن أن يُسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى.

وأوضحت الهيئة أن هناك عددًا من الأمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل:
- بعض أدوية مرض السكري، مثل "ميتفورمين"
- بعض أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
- بعض المسكنات مثل "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك"
- بعض المضادات الحيوية مثل "أميكاسين"
- بعض الأدوية المدرة للبول

وشددت هيئة الدواء على ضرورة التوقف عن استخدام هذه الأدوية لمدة من 24: 48 ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات، و 48 ساعة بعد الحقن، وذلك بعد استشارة مقدم الرعاية المختص.


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