لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: مدربه غائب ذهنيًا

كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز، معتبرة أن الفريق ظهر بمستوى غير مقنع، خاصةً في ظل النقص العددي لفريق بيراميدز بعد طرد أحد لاعبيه.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت الحديدي: "أنا منزعجة من مباراة الأهلي وبيراميدز، هذا كلاسيكو غير تقليدي على صدارة الدوري المصري، ورغم وجود فرصة للأهلي لتعويض تداعيات الانسحاب من مباراة القمة السابقة، والعودة للصراع والمنافسة على الصدارة، إلا أنه تعادل بهدف فقط أمام فريق بـ10 لاعبين!"

وأضافت الحديدي: "رغم طرد مهند لاشين، إلا أن الأهلي حتى الآن لم يستطع إلا التعادل، معظم جماهير الأهلي غير راضية عن أداء الفريق".

ووجهت الحديدي انتقادات حادة لمدرب الأهلي، مارسيل كولر، قائلة: "بيراميدز لعبوا بـ10 لاعبين فقط، والأهلي لعب ناقص مدرب!، مدرب الأهلي غائب ذهنيًا عن المباراة، لا توجد جملة تكتيكية مكتملة، ولا تحركات واضحة من منتصف الملعب باتجاه المرمى... في حاجة غلط! هناك تفكك واضح في أداء الفريق."

وتساءلت الحديدي عن قدرة كولر على قيادة الأهلي في البطولات الكبرى، قائلة: "هل كولو مدرب يمكن أن يقود الأهلي إلى كأس العالم للأندية؟ هل هو قادر على خوض مباريات الأهلي أمام الفرق القوية في إفريقيا أو الولايات المتحدة؟ شكلنا هيكون محرج وعلى مجلس الإدارة أن يجيب".

واختتمت الحديدي بانتقاد أداء الفريق بشكل عام، قائلة: "نحن أمام فريق أنفق عليه النادي الأهلي ملايين الدولارات، ومع ذلك، خطوطه مفككة، الفريق يلعب بلا ‘نوتة’، وهذا أمر غريب جدًا، لا يمكن أن توجد فرقة موسيقية تعزف دون مايسترو أو نوتة موسيقية!".