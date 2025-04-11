بيان عاجل من النائب ضياء الدين داود بشأن رفع أسعار المحروقات

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك عملًا بالمادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 13% إلى 15%.

وقال النائب، في بيانه: "لا تفوت الحكومة أي فرصة للتضييق على المواطن المصري إلا وتسارع إليها، مؤكدة من جديد أن ولاءها لتعليمات صندوق النقد الدولي يتفوق على التزامها تجاه الشعب المصري وحقوقه.

وأضاف: "يأتي ذلك في وقت حساس تتكاتف فيه مختلف القوى الوطنية دعمًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي".

وأوضح داود: "ما تقدمه القوى الوطنية من دعم للدولة، يبدو أن الحكومة فهمته على نحو خاطئ، معتبرةً أنه بمثابة رضا عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومبررًا لتنفيذ تعليمات صندوق النقد دون اعتبار لمصالح المواطنين، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات مساء الخميس 10 أبريل 2025، برفع أسعار الوقود صادمًا لتوقعات الشارع، خاصة في ظل انخفاض سعر برميل البترول عالميًا إلى أقل من 58 دولارًا، وهو ما كان يُفترض أن يؤدي إلى خفض الأسعار لا زيادتها، تخفيفًا عن كاهل المواطنين في مواجهة الموجات التضخمية التي استمرت لعامين".

وشدد النائب على أن الظروف الإقليمية الحالية، أو وحدة الصف في الداخل لمواجهة الأخطار الخارجية، لن تمنع من كشف سياسات الحكومة الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة في تلبية تطلعات الشعب المصري، مما يعكس معادلة غير عادلة، تُجعل فيها الوطنية من نصيب الفقراء، بينما الوطن يذهب لصالح الأغنياء.

واختتم النائب: أتقدم بالبيان العاجل هذا لنظره بالجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم الموافق 13 أبريل 2025، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل".

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