السياحة: تحسين بيئة الاستثمار السياحي في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، نيابة عن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) في إمارة أبو ظبي تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات".

كانت الجلسة جزءًا من فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) التي أقيمت في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، من 7 إلى 9 أبريل 2025.

تُعد هذه القمة منصة دولية هامة لتبادل الأفكار والرؤى، حيث يتم التعرف على قصص نجاح الدول في جذب الاستثمارات. خلال الجلسة، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة، مع تقديم الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحفيز الاستثمار السياحي، خصوصًا الفندقي.

خلال مداخلتها، استعرضت يمنى البحار، الجهود المبذولة من مصر على مدى العقود الماضية في تشجيع الاستثمار السياحي، موضحة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي أسهمت في خلق مقاصد سياحية جديدة.

كما شرحت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية لتنمية الاستثمارات السياحية، مشيرة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية الأخيرة التي أقرتها الحكومة لزيادة عدد الغرف الفندقية تماشيًا مع أهداف النمو السياحي.

وأكدت على حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

كما أظهرت التوجهات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية وحوافز مثل الرخصة الذهبية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أشارت البحار إلى حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص، سواء في تنفيذ المشاريع أو في صياغة السياسات، خاصة وأن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ على أعلى المستويات.

شهدت الجلسة تأكيدات على أهمية تقديم حوافز مختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات، مع الإشادة بتجارب الدول التي تم عرضها، وتم التوصية بضرورة تحسين السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين التي تحكم قطاع السياحة لتعزيز الاستثمارات وزيادة التنافسية في السوق السياحي.

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