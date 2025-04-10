نشرة التوك شو| زيادة في المنتجات البترولية الفترة القادمة.. وعواقب قرارات ترامب على الاقتصاد العالمي

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

خبير اقتصادي منتقدًا قرارات ترامب الأخيرة: عواقبه مدمرة للاقتصاد العالمي

وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ما تقوم به الإدارة الأمريكية من إصدار تعريفات جمركية بأنه "يدعو إلى الإرباك"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمطر العالم بقرارات فجائية أشبه بالتويتة.

متحدث الحكومة: إقرار زيادة في المنتجات البترولية الفترة القادمة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة قرار رفع الضرائب بالأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

متحدث "الوزراء": الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي

أحمد موسى يعلق على خروج الزمالك من "الكونفدرالية ويوجه رسالة لجمهور النادي

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة نادي الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية، في مباراة وصفها بأنها الأهم للزمالك هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق لعب دون روح أو حماس

وزير الصحة: ماكرون قال لي "أصبحت شخصا آخر" بعد زيارتي لمصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،عن حديث دار بينه وبين الرئيس الفرنسي، قائلا : قلت للرئيس ماكرون إن الزيارة عزيزة علينا وتاريخية بالنسبة لمصر، فرد عليّ قائلًا: أنا قبل ما أجي كنت شخص، وأنا ماشي شخص آخر