أحمد موسى يعلق على خروج الزمالك من "الكونفدرالية ويوجه رسالة لجمهور النادي

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة نادي الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية، في مباراة وصفها بأنها الأهم للزمالك هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق لعب دون روح أو حماس.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الزمالك أو أي نادي كبير لا يجب أن يقف على لاعب واحد، في إشارة إلى الجدل حول اللاعب أحمد سيد زيزو، موضحًا: "زيزو قالوله في التمرين امشي، واللي عنده فلوس يقدر يجيب لاعيبة".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك قائلًا: "احموا ناديكم، وخليكم وراه، والمطلوب من مجلس الإدارة تحمل المسؤولية والتواصل الصريح مع الجماهير".

وقارن موسى بين وضع الزمالك والأهلي قائلًا: "الأهلي عنده موارد وشركات ورعاة وبيدخل بطولات، والزمالك كمان يقدر، بس لازم يكون في نظام"، مؤكدًا أهمية الانضباط الداخلي وغلق التسريبات، قائلاً: "اقفلوا على نفسكم زي الأهلي، والمسؤول بس هو اللي يتكلم".

وشدد موسى على أن "الكرة في مصر قائمة على الأهلي والزمالك"، مشيرًا إلى أن الناديين يتمتعان بشعبية ضخمة يجب الحفاظ عليها.

وأضاف: "الزمالك محتاج يراجع ملف الاحتراف، ويفكر كويس قبل أي خطوة".

وأكد موسى أن اللاعب زيزو لم يعلن توقيعه لأي نادي حتى الآن، كما لم يصدر عن الزمالك أي بيان رسمي، مطالبًا الإدارة بـ الوضوح والمكاشفة مع الجمهور.

واختتم موسى حديثه برسالة واضحة: "مفيش نادي بيقف على لاعب، ولو حد مشي فيه أحسن منه، ولازم نفضل دايمًا واقفين ورا فرقنا، رغم الحزن على خسارة الزمالك النهاردة".

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