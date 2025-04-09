خبير اقتصادي منتقدًا قرارات ترامب الأخيرة: عواقبه مدمرة للاقتصاد العالمي

كتبت -داليا الظنيني:

وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ما تقوم به الإدارة الأمريكية من إصدار تعريفات جمركية بأنه "يدعو إلى الإرباك"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمطر العالم بقرارات فجائية أشبه بالتويتة.

واعتبر "نافع" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذه السياسات تمثل نوعًا من "الاستراتيجيات في إطار نظريات اللعبة"، لكنها تعكس "صورة فيها تناقضات شديدة".

وأوضح أن الولايات المتحدة، بوضعها كعملة احتياطي عالمية وقدرتها على تحديد تكلفة الدين والتحكم في حركة التجارة، تجد نفسها في حالة "عجز ولكنه محسوب"، مضيفًا أن سعيها للتخلص من هذا العجز يستلزم الاستعداد للعواقب المحتملة.

وقال إن الجمهوريين لهم سوابق في هذا الأمر ويقومون بقيادة حربًا تجارية عنيفة بالتعريفات، متابعًا "دائمًا ما تتزعم هذا النوع من الحروب لفترة قصيرة، الميزة من هذا المشهد العبثي أنه سينتهي سريعًا، ولكن الخاسر في هذه الحرب هو المواطن الأمريكي".

واستطرد "ما يحدث الآن عواقبه وآثاره ستكون كبيرة ومدمرة، العالم كله سوف يدفع ثمن هذه القرارات من خلال التضخم والتشوهات.

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