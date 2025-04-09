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وزير الصحة: ماكرون قال لي "أصبحت شخصا آخر" بعد زيارتي لمصر

11:37 م الأربعاء 09 أبريل 2025

زيارة السيسي وماكرون للعريش

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،عن حديث دار بينه وبين الرئيس الفرنسي، قائلا : قلت للرئيس ماكرون إن الزيارة عزيزة علينا وتاريخية بالنسبة لمصر، فرد عليّ قائلًا: أنا قبل ما أجي كنت شخص، وأنا ماشي شخص آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن العمل الذي جرى خلال 543 يومًا "18 شهرًا" بمشاركة الأطقم الطبية المصرية، تميز بالتفاني والإنسانية، للمساهمة في تخفيف آلام المصابين الفلسطينيين،معقبا : كنت أخشى على الأطقم الطبية نفسيًا بسبب تواجدهم اليومي وتفاعلهم مع الإصابات القادمة من غزة.

وتابع : من لم ير التفاصيل على أرض الواقع ليس كمن يسمعها عبر الميديا ومواقع التواصل.

وأكد أننا كنا حريصين في زيارة الرئيس ماكرون للعريش، لكى يرى من خلاله العالم، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر دون أي مساعدة خارجية.

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