صور جوية وخرائط تكشف مسارات وأسماء محطات مونوريل شرق وغرب النيل

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كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل في الفترة الحالية خطي المونوريل (مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" - مونوريل غرب النيل "6 أكتوبر") لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر عبر نظام نقل معلق.

ويمثل تنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل مصر قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع صديق البيئة.

أولًا: مونوريل شرق النيل

يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.

ويستهدف المونوريل ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية- ...)، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع قطار LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

مسار ومحطات مونوريل شرق النيل

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل، من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ثانيًا: مونوريل غرب النيل (وادي النيل - 6 أكتوبر)

يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

مسار ومحطات مونوريل غرب النيل

يبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم، وعدد المحطات 13 محطة.

ويتبادل الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادي النيل والقطار السريع (السخنة - العلمين - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

فوائد المونوريل

يوفر المشروع وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، ويساهم في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

ويحقق المشروع عائدًا اقتصاديًا نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.

ويوفر مشروع المونوريل بخطيه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.

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