حسام موافي: حصوات المرارة خطر صامت يهدد الجهاز الهضمي

كتب- حسن مرسي:

كد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب، أن المرارة قد تكون مصدرًا لمشكلات هضمية شائعة مثل الحموضة والانتفاخ، دون أن يدرك المريض أن السبب يكمن في حصوات صغيرة قد تتحول إلى مشكلة كبيرة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

وأوضح موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" أن هناك علاقة وثيقة بين البنكرياس والمرارة، فكلاهما يفتحان في الأمعاء، مما يعني أن أي مشكلة في المرارة قد تؤثر على البنكرياس أيضًا. وعندما تتحرك إحدى الحصوات الصغيرة من المرارة وتسد القنوات، فإنها قد تتسبب في التهاب حاد بالبنكرياس، وهو حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلًا.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن مريض المرارة ليس بالضرورة أن يشعر بألم منها، مشيرًا إلى أن أعراضها قد تتضمن قلة الهضم، الحموضة، والانتفاخ.

وأوضح موافي، أن الجراحة تنقسم إلى نوعين، جراحة عاجلة لا يحتاج المريض فيها للموافقة، حيث يتوجب التدخل الفوري، وجراحة غير عاجلة مثل عملية إزالة المرارة التي يمكن تحديد موعد لها بعد دراسة الحالة.

وأضاف موافي أن عملية إزالة المرارة ليست من العمليات العاجلة ولكن قد تواجه مشاكل مثل انسداد القنوات المرارية، وهو ما قد يسبب مضاعفات صحية، ولذلك يجب على المريض الذي يعاني من حصوات في المرارة أن يُجري العملية فورًا لإزالتها.

ونصح موافي المرضى الذين يعانون من حصوات في المرارة بضرورة إجراء العملية لإزالتها لتجنب أي مشاكل صحية قد تحدث في المستقبل.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن هناك علاقة وثيقة بين البنكرياس والمرارة، حيث يشتركان في الفتح داخل الأمعاء.

وأوضح موافي، أن سقوط حصوة من المرارة إلى الأمعاء قد يؤدي إلى انسداد القناة المرارية والبنكرياسية، مما يتسبب في التهاب حاد بالبنكرياس.

وأشار موافي إلى أن الحالات التي تعاني من هذه المشكلة يمكن علاجها باستخدام المنظار، حيث يمكن تأجيل العملية الجراحية في بعض الحالات، موضحًا أنه في بعض الأحيان يتم تركيب دعامة للمساعدة في فتح القنوات المسدودة حتى يتم إجراء الجراحة لاحقًا.

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