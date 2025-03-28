إصدار رواية "شمشون وتفاحة" للكاتب أمير تاج السر

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التابعة لوزارة الثقافة، عن إصدار رواية "شمشون وتفاحة" للكاتب السوداني أمير تاج السر، ضمن سلسلة الإبداع العربي.

نبذة عن الرواية

تتناول الرواية قصة خديجة، امرأة سودانية في الثلاثينيات، رفضت العديد من عروض الزواج رغم رغبتها في الارتباط. حياتها تأخذ منحى جديدًا عندما تلتقي في المكتبة الوطنية برجل غامض يُدعى شمشون، الذي يغازلها بجملة: "تشبهين التفاح".

هذا اللقاء يدفعها لإعادة التفكير في حياتها ونظرتها للحب والزواج.

وتسلط الرواية الضوء على قضايا مجتمعية مهمة، مثل: العنف ضد المرأة، الختان، التحرش، تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع السوداني، خاصة في حي درداق.

من غلاف الرواية

في عوالم امرأة تشبه غالب النساء، يكشف الكاتب أمير تاج السر عن نفس اعتادت تلقي صفعات العالم بكثير من العادية، بعض القوة، بعض الهشاشة، وشيء من اللامبالاة.

وتستعيد البطلة تجاربها السابقة مع ثلاثة رجال حاولوا العبور إلى حياتها، لكنها لم تسمح لهم بذلك.

وحين يندر الزواج في سن الثلاثين، تلتقي بالغامض شمشون في المكتبة العامة، حيث تبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت، وتتشابك مع قضايا حساسة تؤرق المجتمع السوداني.

أمير تاج السر في سطور

- كاتب سوداني بارز له أكثر من 25 رواية.

- كتب في السيرة والثقافة والمقالات الأدبية.

- حصل على جوائز محلية ودولية.

- ترجمت أعماله إلى 11 لغة، منها الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، البولندية، والفارسية.

- تُدرَّس رواياته في المناهج الثانوية والجامعية، وكتب عنها العديد من الرسائل الجامعية.

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