دينا عبد الكريم مكسيموس أمينًا لشؤون المصريين في الخارج بحزب الجبهة الوطنية

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرار لجنة اختيار القيادات التي عقدت اليوم اجتماعها التاسع بكامل أعضائها وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناءً على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

ووافق "الجزار"، على اختيار النائبة دينا عبد الكريم صادق مكسيموس، لأمانة شؤون المصريين بالخارج.

وتضم لجنة اختيار القيادات التى يرأسها الجزار، السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان أمين التنظيم.

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