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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وتكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

10:00 ص الأحد 23 مارس 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 28 مارس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه بدءًا من الإثنين 24 مارس ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

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