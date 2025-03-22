"الآثار": متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بحالة جيدة ولم يتأثر بمياه شارع بورسعيد

كتب- محمد سامي:

أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق في حالة جيدة من الحفظ ولم يتأثر من المياه التي غمرت شارع بورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية للشارع.

وأوضح "عثمان"، في بيان، أنه فور انفجار ماسورة المياه قام، على الفور، المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزيارة لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف آمن تمامًا ولم تصل إليه المياه حيث انحسرت في منطقة انتظار السيارات الخاصة به في الشارع، ولم تمتد إلى داخل المتحف.

وأشار إلى أن المتحف سيفتح أبوابه غدًا الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستأنف استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال ساعات العمل الرسمية.

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