السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل مع إجراء بعض التعديلات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ترأس، اليوم الأحد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وتهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما حرص وزير السياحة على استهلال الاجتماع بالترحيب بالدكتور شريف جمال عبدالجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار الجديد في أول اجتماع له بالمجلس بعد صدور القرار الوزاري الخاص بشغله لهذا المنصب، معرباً عن سعادته بانضمامه للعمل بالوزارة وتمنياته له بالتوفيق فيما هو قادم.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم عرض نظرة عامة على برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يستمر العمل به حتى نهاية أبريل المقبل، وتم استعراض أبرز النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2024 ومقارنتها بما تحقق في عام 2023، وكذلك مقارنة الربع الرابع في كل من العامين بالآخر، والتي جاءت متضمنة تحقيق نمو في أعداد الركاب ورحلات ومقاعد الطيران الوافدة لمصر على رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بجانب تحقيق الحركة السياحية نمو يقدر بنسبة 7% في عام 2024.

وفي ضوء ما تم مناقشته، وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل والذي سيستمر خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر2025، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

كما تم عرض واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق عن العام المالي 2025/ 2026 وما تتضمنه من موارد واستخدامات.

يذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد أصدر قراراً وزارياً بندب الدكتور شريف جمال عبدالجواد من وزارة المالية لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، حيث كان يشغل منصب مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية.