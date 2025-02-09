عمرو موسى: حكومة نتنياهو بتياراتها المختلفة لا يمكنها تحقيق السلام

كتب- حسن مرسي:

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن الدول والمناطق المحيطة بمصر تشهد اضطرابات شديدة، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الشرق الأوسط يشهد تغييرات جذرية، حيث بدأت المرحلة الأولى من هذه التغييرات في عام 2011، وما يحدث حاليًا هو الفصل الثاني من عملية التغيير الإقليمي.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن الملامح الحالية للتغيير أصبحت أكثر وضوحًا مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2011.

وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح هذا التغيير هو محاولة إزالة القضية الفلسطينية من المشهد السياسي، مؤكدًا أن أعماق هذه القضية أكبر بكثير مما يتصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه بعد أحداث 7 أكتوبر لن يكون هناك مجال للحديث عن دولة فلسطينية.

وأكد موسى أن المقاومة لم تنتهِ ولن يتم القضاء عليها باستخدام الدبابات أو القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن العمل المقاوم هو نتاج طبيعي للاحتلال والانتهاكات التي تشمل حرق المدن وتدميرها وغيرها من الاعتداءات.

وأضاف أن مراكز الثقل في إسرائيل تدرك أن حكومة نتنياهو، بتياراتها المختلفة، لا يمكن أن تحقق السلام، وأن تحقيق السلام يتطلب وجود حكومة إسرائيلية لديها رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف.