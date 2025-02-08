"الحرية المصري" يشيد بموقف مصر الداعم للسعودية في مواجهة التصريحات الإسرائيلية

كتب- نشأت علي:

أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالموقف المصري الراسخ الذي عبرت عنه وزارة الخارجية في رفضها التام للتصريحات الاستفزازية التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال الحزب، في بيان، إن التصريحات التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لسيادة المملكة وخرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب، أن مصر، عبر تاريخها، تعتبر أمن المملكة العربية السعودية جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بأي تهديد يمس أمن واستقرار المملكة.

وأضاف أن موقف مصر يعكس حكمة القيادة السياسية وثباتها في حماية حقوق الأشقاء والدفاع عن الأمن القومي العربي.

كما أكد أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي حق ثابت لا يقبل المساومة.

ودعا رئيس الحزب إلى ضرورة التضامن العربي لمواجهة المخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتصدي لهذه التصريحات واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

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