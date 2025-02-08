ننشر نتيجة انتخابات نقابتي البيطريين بالقاهرة والجيزة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين، وبحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، منذ قليل، النتائج الرسمية لعملية الاقتراع، التي شهدها مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الجمعة.

تضمنت النتائج، الآتى:

أولا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:

1- مقعد نقيب القاهرة:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوتًا، الباطل 7 أصوات، الصحيحة 284 صوتًا.

- وقد أسفر فرز الأصوات عن فوز: الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند، بعدد 194 صوتا.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام:

- عدد الحضور 292 صوتًا، الباطلة 19 صوتا، الصحيحة 273 صوتا.

- وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: "الدكتورة فاطمة يوسف 183 صوتا، والدكتور سيد عبد الرحمن 145 صوتا".

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عاما:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوتا، الباطلة 22 صوتا، الصحيحة 270 صوتا.

- وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من:" الدكتور محمد أشرف 196 صوتا، والدكتورة نورهان عاطف آية أحمد 154 صوتا".

ثانيا- النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:

1- مقعد نقيب الجيزة:

- عدد الحضور 384 صوتا، الصحيح 375 صوتا ، الباطل 9 أصوات.

- وأسفرت عمليات الفرز عن فوز الدكتور علاء عبد العال أحمد حسنين، بمقعد نقيب الجيزة، بعدد 210 أصوات.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عاما:

- عدد أصوات الحضور 384 صوتا، الصحيح 375 صوتا، الباطل 9 أصوات.

- وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: الدكتور مصطفى يونس على محمد 249 صوت، والدكتورة عبير عبد الغنى 161 صوت.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عاما:

- عدد أصوات الحضور 384 صوتا، الصحيح 362 صوتا، الباطل 22 صوتا.

- وأسفرت عمليات الفرز عن فوز كل من: الدكتور مصطفى السيد عبد الحميد 308 أصوات، والدكتورة آلاء عمر عبد الخالق محمد 221 صوتا.

من ناحيته، وجه الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الشكر لكافة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجنة المُشكلة بالنقابة لتسيير أعمال العملية الانتخابية، لما قدموه من جهد بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتائج الرسمية، متمنيا لكل الأطباء البيطريين بالتوفيق فى خدمة كافة أعضاء الجمعية العمومية.