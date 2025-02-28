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برلمانية: المدارس التكنولوجية تسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية واحتياجات سوق العمل

04:00 ص الجمعة 28 فبراير 2025

برلمانية: المدارس التكنولوجية تسد الفجوة بين العمل

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كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن التأخر في إنشاء مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بالمدرسة اليابانية (2) بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر.

وأوصت اللجنة بمطالبة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم باستثناء مدينة رأس غارب بالسماح بإنشاء فرع لمدارس We التكنولوجية، خاصة وأن المدارس وفقا للقانون ولائحته تنشأ فقط بعواصم المحافظات.

وقالت النائبة إيلاريا حارص، إن مدينة الغردقة تعاني من تكدس كبير في أعداد الطلاب، حيث لايوجد مدارس لإنشاء مدرسة تكنولوجية، وأن رأس غارب فى حاجه ماسة إلى هذه المدرسة بما يسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدينة.

وأوضحت البرلمانية، أن مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة. فروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة.

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وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائب سامي هاشم النائبة إيلاريا سمير حارص المدارس التكنولوجية
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