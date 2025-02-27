صور.. رئيس الوزراء يفتتح المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة "أجيليتي"، وذلك خلال جولته في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة.

وخلال الجولة، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تشمل مجالات متنوعة، مثل: الخدمات اللوجستية، الصناعات الهندسية، مواد البناء، المنسوجات والصناعات الكيميائية، إنتاج الغازات الطبية والصناعية، صناعات الطاقة المتجددة.

وتبلغ إجمالي الاستثمارات 544 مليون دولار، بمساحة إجمالية 897 ألف متر مربع، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.

وأكد أن هذه المشروعات تعكس اهتمام المنطقة الاقتصادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

المركز اللوجستي الجمركي المطور

- التكلفة الاستثمارية: 60 مليون دولار

-المساحة: 100 ألف متر مربع

- عدد فرص العمل: 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

- مدة الإنشاء: 10 أشهر (من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024)

الخدمات والمزايا

- منصة إلكترونية متطورة تتيح تجربة رقمية شاملة لإدارة الشحنات وضمان التخليص الجمركي في المواعيد المحددة

- استخدام أحدث الحلول التقنية وسياسات "الشباك الواحد" لربط العمليات الجمركية واللوجستية إلكترونيًا

-أنظمة مناولة وتفتيش متطورة لضمان سلامة البضائع أثناء الفحص والتخليص

- مرافق تخزين آمنة وخدمات نقل متقدمة لتسهيل العمليات اللوجستية

- "بنك معرفة" متكامل يوفر خدمات التدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة العمل واستدامة العمليات

رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي

أشاد رئيس الوزراء بالمركز وما يقدمه من حلول متطورة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

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