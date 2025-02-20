نشرة التوك شو| ترامب يهين زيلينسكي.. ومفاجأة بشأن الملابس المستعملة المستوردة

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: ترامب أهان زيلينسكي وطالب أوكرانيا بـ 350 مليار دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن تحل أمريكا وروسيا الخلافات من أجل الوصول إلى السلام، وإحداث سلام في أوكرانيا وسلام أيضا في الشرق الأوسط

خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي

أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أنه كلما تأخرنا في الإصلاح الاقتصادي يصبح الإصلاح تكلفته أعلى، مشيرا إلى أن لدينا دين عام كبير وتضخم وخلل هيكلي في آلية اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، موضحا أن الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية

كدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا

شعبة الملابس تكشف مفاجأة بشأن الملابس المستعملة المستوردة من الخارج

أكد الدكتور خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الملابس المستعملة التي تدخل مصر من الخارج يتم استيرادها بغرض التوزيع من خلال الجمعيات الخيرية

أمين الفتوى يكشف ضوابط العمل بين الرجل والمرأة - فيديو

جاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد أحمد زكي، أحد العاملين في مجال المسرح من محافظة الفيوم، عن الضوابط التي يجب أن يتبعها في تعامله مع النساء أثناء عمله