أحمد موسى: ترامب أهان زيلينسكي وطالب أوكرانيا بـ 350 مليار دولار

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن تحل أمريكا وروسيا الخلافات من أجل الوصول إلى السلام، وإحداث سلام في أوكرانيا وسلام أيضا في الشرق الأوسط

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحدث عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بطريقة صعبة جدا وبها إهانة، وأكد أنه لا يحب الرئيس الأوكراني.

وأشار إلى أن دونالد ترامب طالب أوكرانيا بـ 350 مليار دولار".

وفى سياق متصل أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التي تطابق الموقف المصري وتقف ضد أي محاولات ضد تهجير الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسباني وصف من يطرح التهجير مسألة غير أخلاقية، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تأخذ تمويل لعمل بنية تحتية كُبرى، وتذهب لمجالات الأمن والدفاع.

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