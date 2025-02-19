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وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية

10:38 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الدكتورة رانيا المشاط

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كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا.

وقالت المشاط، خلال تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية مستمرة في الإصلاحات، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة يعمق العلاقات بين البلدين.

وأضافت المشاط: الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات، لافتة إلى أن الدولة تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، لخلق شراكات بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وتابعت: إننا سعداء بالعلاقات بين مصر وإسبانيا، لأنه يوجد استثمارات مشتركة في عدة قطاعات أبرزخا المياة والطاقة والنقل.

وأكملت: من المقرر أن تستضيف إسبانيا مؤتمرا مهما خلال الفترة القادمة لبحث ملف تمويل شركات القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: قيمة التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص وصلت إلى 14 مليار دولار، وخلال عام 2024 تم تقديم أكثر من 4 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو ما يجذب الاستثمارات بشكل أكثر.

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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر وإسبانيا العلاقات المصرية الإسبانية
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